В Нежине на взятке разоблачили полицейского, у которого на столе стояла табличка "Взятки не берем!"

За "вознаграждение" он обещал предпринимателю "повлиять" на прокуроров.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нежинского райотдела полиции в Черниговской области, который за взятку обещал предпринимателю "повлиять" на прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, занимавшемуся выращиванием зерновых культур.

В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий РГА.

Работнику полиции стало известно о том, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда, и он решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку «решить вопрос» с прокурорами, чтобы они не подавали апелляцию. Летом 2021 года в Нежине следователи задокументировали получение должностным лицом полиции 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тыс. литров бензина от предпринимателя", - отметили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды для себя за оказание влияния на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, 21 декабря Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который в прошлом году попался на взятке в 10 тысяч долларов. Экс-чиновник признал свою вину и пошел на соглашение со следствием. Он получил пять лет условно.

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