В Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой

В Новом Буге теперь она называется Солнечная.

В городе Новый Буг Николаевской области 21 декабря на сессии городского совета переименовали последнюю в области улицу, названную в честь единоросски Валентины Терешковой. Об этом говорит решение голосования на сайте городского совета.

Из 27 голосовавших, 25 проголосовало за переименование, остальные воздержались.

Теперь в Николаевской области отсутствуют улицы, названные в честь Терешковой, хотя в начале 2021 года их было три.

“Наконец-то еще одна область переименовала все улицы в честь депутатки, участвовавшей в оккупации Крыма", – прокомментировал LB.ua основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.