За месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет, - Атрошенко

Давление на несогласных – это «политический бумеранг», который может вернуться к тем, кто его запускает. Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook, комментируя массовые обыски на коммунальных предприятиях Чернигова.

«В Чернигове отличные парки и дороги, но ваш мэр много говорит». Эта фраза звучит от масок-шоу во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану «слугой» офиса президента. Потому что служу своим избирателям и своему родному городу», – отметил Атрошенко.

Мэр Чернигова считает, что повышенное внимание правоохранителей к городу объясняется желанием центральных властей избавиться от независимого мэра накануне выборов в 206-м округе.

«Да, говорю. Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не «обязы» перед ОПУ. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власти переводят ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса в 206-м округе и о том, что «слуги» уже готовят на округ своего «парашютиста». Послушного, «на 100% своего человека». За эти слова и получил 55 обысков. И думаю, это еще не конец», – подчеркнул Владислав Атрошенко.

Он привел статистику обысков, которые увеличились в несколько раз.

«Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова прошло 55 (!) обысков. А за шесть предыдущих лет всего 11. Еще раз: за месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы: простые, прогнозируемые, политические», – написал Атрошенко.