Движение Сопротивления Капитуляции призывает власть прекратить политические преследования в стране

Стратегический Совет Движения Сопротивления Капитуляции считает, что политическое давление на общественных активистов, СМИ и оппозиционных политиков расшатывает государство и делает его слабым перед угрозой масштабной агрессии. Об этом говорится в заявлении Движения, размещенном на официальной странице в фейбуке.

В ДСК напомнили, что в 2014-2015 годах благодаря объединению активного гражданского общества, украинского политического класса и всех ветвей власти удалось дать отпор врагу. В те годы, в частности, было создано украинское войско, Украина диверсифицировала источники поступления энергоносителей и приблизилась к цели быть независимой в сфере энергетической безопасности.

"Нынешняя повестка дня требует еще большего внимания к вопросу национального единства перед угрозой масштабной агрессии РоSSийской Федерации. Однако действия политического руководства страны продолжают направляться на создание новых внутренних фронтов. Именно с этой точки зрения следует рассматривать политическое давление на общественных активистов и волонтеров, на журналистов, на Общественное вещание, на украиноцентричную политическую оппозицию, в т. ч. – на пятого Президента Украины Петра Порошенко", - говорится в заявлении.

Стратегический Совет ДСК подчеркивает, что защита национальных интересов, оборона Украины от посягательств путинской РоSSии "не может рассматриваться представителями власти только с учетом личных оскорблений или обеспокоенности своим рейтингом на следующих президентских или парламентских выборах".

"Эти репрессивные действия повышают градус общественного напряжения и дестабилизируют общественную ситуацию, что выгодно Кремлю. Обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические преследования в стране, избавиться от предателей в ближайшем окружении, перейти к воплощению политики национального единства и заботиться об укреплении обороноспособности государства. Потому что завтра может быть уже поздно", - отметили в Движении.

Обращение подписали: Вячеслав Брюховецкий, Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Сергей Квит, Роман Бессмертный, Михаил Гончар, Даниил Лубкивский.