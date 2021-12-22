Правительство Берлина впервые возглавила женщина

Бывшая министр Франциска Гиффай стала бургомистром Берлина и возглавила правительство этой немецкой федеральной земли. Она стала первой женщиной в этой должности.

Во вторник, 21 декабря, кандидатуру Гиффай поддержали 84 из 139 депутатов земельного парламента, 52 голосовали против, двое воздержались, пишет Deutsche Welle.

После своего избрания и приведения к присяге Гиффай приступила к исполнению обязанностей и уже назначила десять сенаторов. Теперь в состав правительства Берлина, кроме четырех мужчин, вошли семь женщин - больше, чем когда-либо прежде.

43-летняя Гиффай стала первой женщиной в должности правящего бургомистра столицы Германии, если не считать Луизу Шредер, временно исполнявшую обязанности бургомистра в 1947-48 годах. Кроме того, Гиффай после воссоединения Германии стала первой главой Берлина, рожденной в коммунистической ГДР.

Из-за скандала с обвинениями Гиффай в плагиате во время написания докторской диссертации в ноябре 2020 года она была вынуждена отказаться от научной степени, а в мае 2021-го ушла в отставку с должности федерального министра по делам семьи в последнем правительстве Ангелы Меркель. Впрочем, это не помешало Гиффай на земельных выборах в сентябре 2021 года привести Социал-демократическую партию к победе в Берлине.

Напомним, с 2016 года в Берлине правит коалиция в составе социал-демократов (к которым принадлежит Гиффай), Зеленых и Левой партии. Предшественник Гиффай в должности бургомистра, ее однопартиец Михаэль Мюллер, возглавлявший правительство Берлина в течение 7 лет, избран депутатом Бундестага.