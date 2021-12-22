США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

Соглашение реализуется на фоне обострения напряженности в Восточной Европе из-за того, что РФ сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной .

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на сумму до 125 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает "Голос Америки".

Отмечается, что соглашение реализуется на фоне обострения напряженности в Восточной Европе из-за того, что РоSSия сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной. Оно предусматривает поставку в Литву 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки.

Продажа этих вооружений, по мнению Пентагона, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".

Главными подрядчиками по производству и поставке «Джавелинов» являются компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Несмотря на одобрение соглашения со стороны Государственного департамента, пока речь не идет о подписании контракта или завершении переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните отметил твердую солидарность США с союзником по НАТО и партнером по ЕС - Литвой.

Напомним, 19 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия.