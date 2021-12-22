Оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военного

За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Широкина враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – сообщили в штабе.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 22 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы.