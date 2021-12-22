Reuters: США ударят РоSSию по импорту смартфонов и авиазапчастей в случае вторжения в Украину

Эти меры могут приостановить способность РоSSии импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов.

Reuters: США ударят РоSSию по импорту смартфонов и авиазапчастей в случае вторжения в Украину
Фото: dyvys.info

Американские чиновники рассматривают возможность применения жестких мер экспортного контроля, которые подорвут роSSийскую экономику, если в Москве примут решение о вторжении в Украину.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель администрации Байдена.

Эти меры будут дополнением к экономическим санкциям, рассматриваемым администрацией Байдена на случай роSSийского вторжения.

Ответные мероприятия будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме во вторник. В частности, речь идет о "чрезвычайных" мерах экспортного контроля, которые могут подавить широкие сферы промышленных и потребительских технологий в РоSSии, сказал чиновник на условиях анонимности.

Эти меры могут приостановить способность РоSSии импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. Они могут оказать серьезное влияние на роSSийских потребителей, промышленные операции и занятость, сказал чиновник.

Чиновник добавил, что потенциальные меры будут беспрецедентными для РоSSии. Они будут использовать инструменты, задействованные администрацией бывшего президента Дональда Трампа для того, чтобы блокировать доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к передовым полупроводникам.

Основанием такого действия является тот факт, что полупроводники, входящие в телефоны Huawei, включают детали, разработанные в Соединенных Штатах, сказал чиновник. По его словам, это может быть распространено на чипы по всему миру из-за того, что США вносят ключевой вклад в них.

Чиновники США планируют тесно консультироваться с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть вовлечены в эти меры, и поощрять скоординированные усилия, если это необходимо, сказал чиновник.

На роSSийском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei.

Напомним, что 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

По неофициальным данным, Запад отвергает все требования РоSSии, но не хочет ей прямо отказывать.

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