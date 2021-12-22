Полиция раскрыла покушение на судью из Ивано-Франковской области

Год назад ему повесили на ворота гранату Ф-1.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Национальная полиция раскрыла покушение на убийство судьи Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области Олега Шишко, которому год назад повесили гранату на ворота гаража.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Подозреваемым оказался мужчина, дело против которого рассматривал этот судья.

"По данным следствия, на рассмотрении у указанного судьи находился обвинительный акт в отношении группы лиц за совершение ряда тяжких корыстных преступлений. Правонарушитель, понимая, что ему грозит лишение свободы на длительный срок, решил физически отстранить судью от выполнения функций правосудия – убить его. Таким образом он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело", - считают в полиции.

С этой целью подозреваемый ночью 10 августа 2020 года прицепил к гаражу судьи, проживающего в пригороде Ивано-Франковска, гранату Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия ворот.

Покушение не удалось, потому что растяжка не сработала.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

По этому факту было открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.379 (посягательство на жизнь судьи), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Подозреваемого задержали и собираются арестовать.

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