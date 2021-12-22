Шмыгаль обсудил с послом Японии инвестиции в Украину

Премьер-министр надеется, что Япония может стать одним из лидеров по объемам прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с новоназначенным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. По словам премьера, Украина рассчитывает и дальше развивать сотрудничество с Японией, в частности, в сферах экономики, IT и культуры.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Глава украинского правительства поблагодарил Японию за поддержку территориальной целостности Украины и за участие в учредительном саммите Крымской платформы. Премьер-министр также выразил уверенность в том, что Япония как один из крупнейших в мире инвесторов может стать одним из лидеров по объемам прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Как отметил Денис Шмыгаль, привлечению инвестиций может способствовать заключение новой межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения.

"Премьер-министр подчеркнул важность эффективной реализации совместных проектов, в частности реконструкции Бортницкой станции аэрации, что также отметил Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда", - говорится в сообщении.