РоSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие

Двое из них погибли, еще двое находятся в больнице. Поиски пятого военного продолжаются.

РоSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие
Фото: ЕРА/UPG

В оккупированной Россией грузинской Южной Осетии лавина накрыла пятерых роSSийских военных, "охранявших" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оккупационных властей региона.

Отмечается, что лавина накрыла роSSийских военных вечером 21 декабря. Под снегом оказались пять человек. Двое из них погибли, еще двое находятся в больнице. Поиски пятого военного продолжаются.

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