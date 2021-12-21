РоSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие

Двое из них погибли, еще двое находятся в больнице. Поиски пятого военного продолжаются.

В оккупированной Россией грузинской Южной Осетии лавина накрыла пятерых роSSийских военных, "охранявших" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оккупационных властей региона.

Отмечается, что лавина накрыла роSSийских военных вечером 21 декабря. Под снегом оказались пять человек. Двое из них погибли, еще двое находятся в больнице. Поиски пятого военного продолжаются.