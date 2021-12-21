Офис Генпрокурора: Иран скрывает имена и должности обвиняемых в авиакатастрофе МАУ

Иранская сторона не предоставила возможность ознакомиться украинским прокурорам с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

Офис Генпрокурора: Иран скрывает имена и должности обвиняемых в авиакатастрофе МАУ
Фото: МАУ

Власти Ирана скрывают имена и должности обвиняемых по уголовному делу, касающемуся катастрофы в 2020 году самолета МАУ. Иран также продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский во время встречи с родственниками погибших в крушении, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По словам заместителя Генпрокурора, недавно иранская сторона вновь нарушила достигнутые договоренности в ходе состоявшегося в июне 2021 года третьего раунда межгосударственных переговоров. В частности, не выполнено обещание предоставить возможность ознакомиться украинским прокурорам с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, которые инкриминируются каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в криминальном блоке вопросов", – отметил Якубовский.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа (в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбивание украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о катастрофе. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект". В МИД Украины на это ответили, что окончательный отчет Ирана – это попытка скрыть истинные причины авиакатастрофы.

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