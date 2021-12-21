ПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - Порошенко

ПДЧ Украина может получить уже в следующем году.

ПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

План действий относительно членства в НАТО для Украины является лучшей санкцией против РоSSии, которая может быть применена уже сейчас. Об этом в Варшаве во время выступления на Международной конференции безопасности «РоSSия – УкраинаНАТО: эскалация напряжения на восточном фланге» заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что План действий относительно членства в НАТО для Украины должен быть принят уже в следующем году в Мадриде в июне. А также напомнил, что План действий по членству в НАТО Польши был принят в Мадриде», – отметил Порошенко.

«Это будет лучшая санкция, победа свободного мира и сокрушительное поражение Путина. Ибо никакие Будапештские меморандумы безопасность не гарантируют. Единственным инструментом безопасности является НАТО. ... Сейчас де-факто Путин пытается вернуть Ялту – с зонами влияния, с запретами движения по НАТО. И он публично выдвигает эти ультиматумы. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, имеем ли мы право и возможность быть членами НАТО или нет. Это зависит исключительно от НАТО и украинского народа. И мы должны дать сейчас очень жесткий ответ, который Путин точно услышит», – подчеркивает Петр Порошенко.

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