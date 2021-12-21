Детектив НАБУ выиграл конкурс на должность главы САП, но члены комиссии за него не проголосовали

Детектив НАБУ Александр Клименко выиграл конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, набрав 246 баллов. Прокурор из Офиса генерального прокурора Андрей Синюк с 229 баллами должен стать его заместителем.

Это пока не окончательное решение, потому что конкурсная комиссия не смогла проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.

Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов. Она заявила, что не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено в суде. "Наши результаты не будут меняться, решение будет утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", – заверила она.

Члены комиссии должны собраться в ближайшие дни, чтобы формально утвердить результаты конкурса.

Напомним, обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.