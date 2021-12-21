Мирослава Гонгадзе вернется в Киев

Журналистка получила повышение и возглавит бюро "Голоса Америки" в Восточной Европе.

Мирослава Гонгадзе вернется в Киев
Мирослава Гонгадзе
Фото: Мирослава Гонгадзе

"Голос Америки" назначил Мирославу Гонгадзе руководителем своего бюро в Восточной Европе.

На сайте американского вещателя сообщается, что Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США, переедет в Киев в 2022 году.

Ранее она возглавляла украинскую редакцию "Голоса Америки" с офисом в Вашингтоне.

"С интенсивным накоплением роSSийских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии РоSSии и Китая в регионе", - пояснили в "Голосе Америки".

И.о. директора "Голоса Америки" Йоланда Лопес отметила опыт Гонгадзе и ее знания о регионе и подчеркнула, что "назначение опытного репортера в столицу Украины прямо соответствует подходу "Голоса Америки", который ставит свою аудиторию на первое место, ведь мы продолжаем быстро направлять журналистов в места, где они могут непосредственно сообщать о критически важных регионах и предоставлять информацию, в которой больше всего нуждается наша аудитория".

В "Голосе Америки" отметили опыт Гонгадзе и ее знания отношений США и Украины.

Гонгадзе недавно завершила годовую программу для журналистов в Гарварде, во время которой она уделяла внимание исследованию стратегий освещения роSSийской информационной войны, говорится в заявлении вещателя.

"Голос Америки" – это крупнейший международный информационный вещатель США. Голос Америки обращается на 45 языках к людям, не имеющим полного или полноценного доступа к свободной печати.

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