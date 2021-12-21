Мирослава Гонгадзе вернется в Киев

"Голос Америки" назначил Мирославу Гонгадзе руководителем своего бюро в Восточной Европе.

На сайте американского вещателя сообщается, что Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США , переедет в Киев в 2022 году.

Ранее она возглавляла украинскую редакцию "Голоса Америки" с офисом в Вашингтоне.

"С интенсивным накоплением роSSийских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии РоSSии и Китая в регионе", - пояснили в "Голосе Америки".

И.о. директора "Голоса Америки" Йоланда Лопес отметила опыт Гонгадзе и ее знания о регионе и подчеркнула, что "назначение опытного репортера в столицу Украины прямо соответствует подходу "Голоса Америки", который ставит свою аудиторию на первое место, ведь мы продолжаем быстро направлять журналистов в места, где они могут непосредственно сообщать о критически важных регионах и предоставлять информацию, в которой больше всего нуждается наша аудитория".

В "Голосе Америки" отметили опыт Гонгадзе и ее знания отношений США и Украины.

Гонгадзе недавно завершила годовую программу для журналистов в Гарварде, во время которой она уделяла внимание исследованию стратегий освещения роSSийской информационной войны, говорится в заявлении вещателя.