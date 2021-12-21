Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом формате

"Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, все равно".

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом формате
Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РоSSии Владимиром Путиным в любом формате.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах конференции послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в селе Гута Ивано-Франковской области, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы откровенно говорим, мы готовы встречаться с РоSSийской Федерацией. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся. Но я на обиды в последнюю очередь смотрю, поэтому мы готовы и и на прямой диалог тет-а-тет, все равно в каком формате", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что администрации президентов Украины и РоSSии говорят о том, какой может быть повестка дня встречи.

"Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям, то я буду прямо ему звонить по телефону", - сказал Зеленский.

Напомним, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием Зеленский заявил, что войну на востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и Росии. При этом РоSSия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и неоднократно призывала Украину начать переговоры с представителями оккупационных администраций – главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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