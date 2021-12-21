Арахамия считает, что Порошенко в случае доказательства вины нужно "запретить заходить в Верховную Раду"

Он также озвучил освещенную в СМИ информацию о том, что Порошенко якобы купил билет за 45 минут до вылета.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что объявление подозрения пятому президенту Петру Порошенко в госизмене было ожидаемым.

"Подозрение было ожидаемое. Когда господина Медведчука арестовали, и потом господина Кузяву арестовали, потом предъявили подозрение господину Демчишину. Тогда уже было известно, что эти команды по закупке угля уходили из самых высоких кабинетов тогдашней власти".

Он добавил, что в этом деле свидетельствуют бойцы "Альфы", которые рассказывают, кто им давал указания, также свидетельствуют тогдашние руководители этого спецподразделения.

"Вы же знаете, что люди эти, "шахтеры", которые числились в ведомостях, из украинского бюджета через сеть аффилированных банков это превращалось в наличные деньги, затем спецподразделение "Альфа" перевозило это на ту территорию, вручили эти деньги боевикам. Эти боевики были оформлены на наши государственные средства", – заявил он.

Арахамия считает, что в случае подтверждения этой информации Порошенко следует "запретить заходить в Верховную Раду".

Он также озвучил освещенную в СМИ информацию о том, что Порошенко якобы купил билет за 45 минут до вылета. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что поездка не была запланирована.

Как известно, Порошенко находится в Польше и обещает вернуться в середине января. На 23 декабря он вызван в Государственное бюро расследований.

Вчера несколько собеседников LB в "Слуге народа" сообщили, что для депутатов Верховной Рады новость о подозрении Порошенко стала неожиданностью. Некоторые узнали об этом из партийного чата.

Подозрение Порошенко основано на двух статьях – государственная измена и содействие террористической организации. По данным следствия, президент вместе с Медведчуком в кругу определенных и неопределенных лиц в 2014 году создали сговор, чтобы покупать уголь на двух предприятиях в ОРДЛО, подконтрольных террористам. Делалось это все вроде бы под контролем РоSSии.

Порошенко считает дело политически мотивированным.