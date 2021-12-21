Арахамия считает, что нужно искать гибридный вариант Избирательного кодекса относительно мажоритарки

Законопроект о возвращении избрания депутатов по мажоритарным округам уже есть.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против голосования за законопроект об изменении избирательной системы для возвращения мажоритарной составляющей в ближайшее время.

Однако он считает, что необходимо начинать диалог по этому вопросу. Об этом Арахамия сообщил на итоговой пресс-конференции "Слуги народа".

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Уже есть законопроект, на момент интервью ("Интерфакс-Украина") я не знал, что он есть", – отметил он.

По его словам, почти все депутаты, с которыми он общался, говорят, что действующий Избирательный кодекс содержит своеобразную мажоритарку, только округа по размеру увеличены от 6 до 15 раз.

Арахамия добавил, что нужно начинать дискуссию и искать гибридные варианты между существующим кодексом и имеющимся.

Вчера Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде "витает и активизируется" идея вернуть мажоритарку на парламентских выборах. Он считает, что предложение вернуться к мажоритарным спискам легко наберет необходимые 300 голосов в зале.

Напомним, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе с открытыми партийными списками согласно принятому в 2019 году Избирательному кодексу.

В феврале 2021 года группа из 45 депутатов обжаловала отмену мажоритарки в Конституционном Суде.