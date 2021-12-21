Шуляк: "Слуга народа" будет избавляться от депутатов, "которые не смотрят с нами в одну сторону"

Партия хочет забрать мандаты у "зашкваренных".

Шуляк: "Слуга народа" будет избавляться от депутатов, "которые не смотрят с нами в одну сторону"
Фото: Анна Стешенко

Глава "Слуги народа" Елена Шуляк заявила, что партия будет инициировать отзыв депутатов местных советов, "которые не смотрят с нами в одну сторону".

Об этом она сообщила на итоговой пресс-конференции во вторник, 21 декабря, говоря о планах на следующий год.

"Обязательно введем такой орган, как дисциплинарная комиссия, которая будет разбираться с разными зашкварами, если можно так сказать, всех депутатов, не только народных, но и избранных от партия "Слуга народа" на местном уровне. Сегодня у нас 6 407 местных депутатов, 225 председателей общин, это большая команда", - сказала Шуляк.

Она отдельно предупредила, что проверка будет касаться депутатов из Киевской области и других проблемных регионов.

"Будем обязательно рассматривать применение императивного мандата, чтобы избавиться от членов команды, которые не смотрят в одну сторону со Слугой народа. К сожалению, императивный мандат к народным депутатам применить нельзя, но можно отозвать из фракции", - сказала она.

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