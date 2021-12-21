КСУ признал законными "черный список" актеров и запрет роSSийских фильмов

Решение приняли после трехлетнего рассмотрения.

КСУ признал законными "черный список" актеров и запрет роSSийских фильмов
Фото: facebook/Конституційний Суд України

Конституционный суд Украины признал конституционными положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии", которые запрещают показ в Украине роSSийских фильмов и санкционируют создание "черного списка" роSSийских артистов.

Как сообщила пресс-служба КСУ, решение было принято во вторник, 21 декабря, по конституционному представлению 47 народных депутатов от 9 июля 2018 года.

Народные депутаты, в основном входившие в состав тогдашнего "Оппозиционного блока", пытались обжаловать ряд положений, большинство из которых касались создания Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Согласно законодательству Госкино должно отказывать в выдаче или прекращать действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, находящееся в этом списке.

Кроме того, депутаты пытались оспорить запрет на трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Напомним, запрет на показ роSSийских фильмов в Украине действует с 2015 года.

Тогда была введена новая статья 15-1 в закон о кино, запретившая распространение и демонстрирование фильмов с популяризацией органов государства-агрессора (такой статус имеет только РоSSия) и советских органов государственной безопасности (ВНК, ОГПУ, НКВД, КГБ и т.д.). Запрет действует для таких фильмов независимо от страны производства, снятых с 1 августа 1991 года.

Одновременно был введен запрет на трансляцию любых фильмов, снятых физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года.

Тогда же в законе о телевидении и радиовещании отдельно был прописан запрет фильмов с участием актеров, музыкантов, авторов сценария, режиссеров, продюсеров, попавших в специальный перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности (должен публиковаться на сайте Минкульта).

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