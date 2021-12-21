Начальник Ивано-Франковской таможни попался на взятке

У экспортеров потребовали по 10 тысяч долларов в месяц.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации схемы по вымогательству денег на одной из региональных таможен Украины.

Об этом сообщается на сайтах СБУ и Офиса генерального прокурора.

Правоохранители утверждают, что неуказанный руководитель таможни организовал схему получения взяток от предпринимателей, занимающихся экспортом товаров в страны Евросоюза. Сумма составила около 10 тысяч долларов в месяц каждого бизнесмена.

Во вторник, 21 декабря, СБУ задержала одного из посредников таможенника "на горячем" после получения денег.

Фото: СБУ

Одновременно правоохранители устроили обыски по месту жительства вероятных фигурантов схемы и в служебных помещениях Ивано-Франковской и Кропивницкой таможен. В ходе следственных действий были изъяты средства, происхождение которых проверяется.

Фото: СБУ

По данным "Цензора", главным фигурантом дела является начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько. До назначения в Ивано-Франковск он руководил таможней в Кропивницком.

Производством, открытым по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, занимаются следователи Государственного бюро расследований. Чиновникам таможни и посреднику собираются сообщить о подозрении.

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