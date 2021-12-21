Австрия изменила условия въезда для украинских туристов

Власти Австрии с 20 декабря изменили условия для въезда в страну с целью нераспространения штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Австрии.

Австрия изменила условия въезда для украинских туристов
Фото: biz.liga.net

Условия въезда

Въезд возможен только для вакцинированных и тех, кто имеет сертификат о выздоровлении. В то же время, представители обеих категорий также должны предоставить дополнительно отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного максимум за 72 часа).

К тому же въезд с последующей самоизоляцией возможен только гражданам Австрии, гражданам ЕС и лицам, имеющим разрешение на проживание в Австрии.

В таком случае предусмотрена обязательная онлайн регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на 5 день, если тест будет отрицательным.

В то же время, эти ограничения не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация (при наличии подтверждения), и детям до 6 лет.

На детей с 12 до 18 лет распространяется право въезда с ПЦР-тестом, если они въезжают в сопровождении вакцинированных родителей или сопровождающих лиц.

«Итак, с туристической или бизнес целью невакцинированным въезд пока невозможен», — подытожили в посольстве.

Омикрон в Украине

18 декабря Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявил первое в Украине заболевание омикрон-штаммом.

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