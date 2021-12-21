Шесть областей Украины выйдут из "красной" зоны 23 декабря

Самый высокий уровень эпидопасности останется только на Волыни и Закарпатье.

Шесть областей Украины выйдут из "красной" зоны 23 декабря
Фото: kharkivoda.gov.ua

Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина с 23 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Решение было принято во вторник, 21 декабря, на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Государственная комиссия решила установить на территории этих областей "желтый" уровень эпидемической опасности начиная с 00:00 23 декабря.

Сумская область находилась в "красной" зоне с 23 октября, Николаевская – с 26 октября, Киевская, Житомирская и Черниговская – с 30 октября, Черкасская область – с 12 ноября.

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Таким образом, в красной зоне с 23 декабря останутся только Волынская и Закарпатская область.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИСВ Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИС
Президенты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в БеларусиПрезиденты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
МИД предлагает гражданам избрать Почетных амбассадоров УкраиныМИД предлагает гражданам избрать Почетных амбассадоров Украины
Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы подтвердить поддержку УкраиныДелегация Конгресса США посетила Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины
Пересечение границы будет занимать минимум времени: ГТС Украины сообщила о новом проектеПересечение границы будет занимать минимум времени: ГТС Украины сообщила о новом проекте
В плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов – ДаниловВ плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов – Данилов
Украинцы в течение 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, - ЕпифанийУкраинцы в течение 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, - Епифаний
Украина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть летУкраина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть лет
РоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины, - CNNРоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины, - CNN
В "красной" зоне карантина находятся 8 областей УкраиныВ "красной" зоне карантина находятся 8 областей Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости