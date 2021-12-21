Шесть областей Украины выйдут из "красной" зоны 23 декабря

Самый высокий уровень эпидопасности останется только на Волыни и Закарпатье.

Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина с 23 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Решение было принято во вторник, 21 декабря, на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Государственная комиссия решила установить на территории этих областей "желтый" уровень эпидемической опасности начиная с 00:00 23 декабря.

Сумская область находилась в "красной" зоне с 23 октября, Николаевская – с 26 октября, Киевская, Житомирская и Черниговская – с 30 октября, Черкасская область – с 12 ноября.

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Таким образом, в красной зоне с 23 декабря останутся только Волынская и Закарпатская область.