Памятник Бандере в Тернополе второй раз через неделю атаковали вандалы

Фото: facebook.com/bogdan.butkowski

В Тернополе во вторник, 21 декабря, в памятник Степану Бандере на улице Саломеи Крушельницкой бросили яйцом. Это второй акт вандализма против этого памятника за неделю - в минувший вторник его облили красной краской.

"История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Очевидно, что это вражеские провокации и гастролеры из Житомира были лишь орудием в руках кремлевских кукловодов! Напоминаю, что приближается 1 января, день, когда родился проводник украинской нации" - сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Бутковский в фейсбуке.

Хулиганов, повредивших памятник 14 декабря, уже обнаружили. На сайте местной полиции сообщается, что ими оказались двое 21-летних жителей Житомира, им сообщили подозрение по ч.3 ст.297 (надругательство) Уголовного кодекса.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, что памятник Бандера в Тернополе расположен перед областной государственной администрацией. Его установили в 2008 году в канун 100-летия со дня рождения Бандеры.

Степан Бандера родился в 1909 году в селе Старый Угринов (ныне – Калушский район Ивано-Франковской области) в семье местного священника. В 1940 году он возглавил Организацию украинских националистов.

Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.

Третий президент Виктор Ющенко в последний год своей каденции подписал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины. Через несколько месяцев при Викторе Януковиче Донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным и отменил.

Действующий президент Владимир Зеленский уходит от прямого ответа на вопрос об отношении к личности Степана Бандеры.