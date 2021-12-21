США планируют начать переговоры с РоSSией по "гарантиям безопасности" в январе

Переговоры будут как двусторонними, так и в рамках ОБСЕ.

Соединенные Штаты Америки планируют начать переговоры с Россией по предложенным "гарантиям безопасности" в январе.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощницу государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая на прошлой неделе посетила Киев , Москву и Брюссель.

По ее словам, двусторонний канал с Кремлем будет открыт в следующем месяце. Отдельно будут проходить переговоры в рамках Совета НАТО – РоSSия и по линии ОБСЕ .

"Очевидно, что дипломатический путь в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами остается самым лучшим путем", - подчеркнула она.

По словам Донфрид, США готовы к дипломатической работе по нескольким каналам и не собираются говорить о европейской безопасности без Европы.

Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг ультиматум РоSSии по поводу членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.

По неофициальным данным, Запад исключает все требования РоSSии, но не хочет ей прямо отказывать.