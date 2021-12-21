54% украинцев поддержали бы на референдуме вступление в НАТО

54% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Против присоединения к НАТО выступают 28% населения. Остальные не приняли бы участие в голосовании или еще не сформировали собственную позицию.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института и при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Исследование также показывает, что большинство населения так же поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Если бы Украина могла стать членом только одного международного экономического союза, 58% украинцев предпочли бы ЕС и только 21% - таможенный союз с Россией , Беларусью и Казахстаном.

"Даже перед лицом роSSийской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС . Присоединение Украины в сообщество развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз", - прокомментировал результаты опроса Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе.

Опрос проводился 6 – 15 ноября путем личных интервью по месту жительства респондентов. В нем приняло участие 2400 респондентов. Предел погрешности не превышает 2%.

Напомним, что летом 2021 года "Рейтинг" провел масштабный телефонный опрос, во время которого также задавали эти вопросы. Он показал, что 64% украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский Союз, если бы этот вопрос вынесли на референдум, и 54% проголосовали бы за вступление в НАТО.

Курс на членство Украины в НАТО и ЕС с 2019 года был записан в Конституции.