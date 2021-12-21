В Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИС

Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".

Если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы (преодолели бы 5% проходной барьер) семь политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Умная политика" и "Сила и честь". Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии: "Слуга народа" (11,2% среди всех

ЕС

респондентов и 17,6% среди определившихся с выбором), "" (соответственно, 10,5% и 16,5%), " Батькивщина " (8,7% и 13,7%) и "ОПЗЖ" (8,7% и 13,6%). Формально, разница в поддержке этих политических сил – в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Далее следуют партии "Умная политика" (4,1% и 6,5%) и "Сила и честь" (3,5% и 5,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2, 9% и 4,6 %) и "Наши" (2,8% и 4,4%).

"По сравнению с октябрем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в пределах статистической погрешности, хотя есть тенденция к снижению поддержки «ОПЗЖ». В то же время статистически значимо возросшая поддержка партий «Умная политика» и «Наши»", - отмечается в исследовании.

Напомним, результаты опроса SOCIS, проведенного 11-16 декабря, свидетельствуют о том, что если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, партия "Евросолидарность" получила бы 12,3%, "Слуга народа" - 12,1%.