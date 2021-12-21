В Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИС
Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".
Если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы (преодолели бы 5% проходной барьер) семь политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Умная политика" и "Сила и честь". Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии: "Слуга народа" (11,2% среди всех
Далее следуют партии "Умная политика" (4,1% и 6,5%) и "Сила и честь" (3,5% и 5,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2, 9% и 4,6 %) и "Наши" (2,8% и 4,4%).
"По сравнению с октябрем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в пределах статистической погрешности, хотя есть тенденция к снижению поддержки «ОПЗЖ». В то же время статистически значимо возросшая поддержка партий «Умная политика» и «Наши»", - отмечается в исследовании.
Напомним, результаты опроса SOCIS, проведенного 11-16 декабря, свидетельствуют о том, что если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, партия "Евросолидарность" получила бы 12,3%, "Слуга народа" - 12,1%.