Польская прокуратура передала в суд дело против Славомира Новака

Обвинения, связанные с периодом работы Новака в Украине.

Польская прокуратура передала в суд дело против Славомира Новака
Фото: Владислав Мусиенко

Окружная прокуратура Варшавы передала в суд обвинительный акт против Славомира Новака, который в 2016-2019 годах возглавлял Укравтодор. Ему инкриминируют 17 преступлений, в том числе руководство организованной преступной группой, получавшей неправомерную выгоду от коррупции.

Об этом сообщила Polska Agencja Prasova со ссылкой на представителя прокуратуры Александра Скшиняжа.

Обвинение связано с периодом работы Новака в Украине.

Следствие считает, что Новак получал неправомерную выгоду в обмен на помощь в получении выгодных контрактов на проведение дорожных работ. Ему также инкриминируют отмывание полученных денег и другие правонарушения, среди которых - подстрекательство польского врача на подписание медицинских справок, которыми Новак якобы пользовался для оправдания своего отсутствия на работе в Укравтодоре.

Кроме Новака, в деле фигурируют 14 человек, в том числе три гражданина Украины и один гражданин Турции.

В ходе следствия прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 4,6 млн злотых (более 30 млн гривен), треть этой суммы – Новака.

Он находится под стражей с июля 2020 года.

С 2011 по 2013 годы Новак занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. До этого возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского, был членом Сейма.

Главой Укравтодора он был три года – с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. Свое увольнение объяснил личными планами, окончанием своей трехлетней каденции и тем, что получил другое предложение работы. Новак заявил, что за годы его работы в корпорации был создан "надежный источник финансирования в виде Дорожного фонда, проведена децентрализация дорог".

Напомним, что в Украине параллельно собираются судить владельца компании, якобы дававшей взятки Новаку. В настоящее время сторона защиты ознакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос об направлении обвинительного акта в суд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство США прокомментировало дело против ПорошенкоПосольство США прокомментировало дело против Порошенко
Дело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолетДело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолет
Суд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против КурченкоСуд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против Курченко
Минздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против ковида будет обязательнойМинздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против ковида будет обязательной
Половина украинцев готовы сопротивляться роSSийской интервенцииПоловина украинцев готовы сопротивляться роSSийской интервенции
Порошенко считает принятую ЕП резолюцию анонсом санкций против РоSSииПорошенко считает принятую ЕП резолюцию анонсом санкций против РоSSии
Верховная Рада одобрила в первом чтении уточнение задач национального сопротивленияВерховная Рада одобрила в первом чтении уточнение задач национального сопротивления
64% киевлян выступают против назначения другого главы КГГА вместо Кличко64% киевлян выступают против назначения другого главы КГГА вместо Кличко
Верховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанцииВерховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанции
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSииПрезидент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности дополнительных санкций против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости