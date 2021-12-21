Польская прокуратура передала в суд дело против Славомира Новака

Окружная прокуратура Варшавы передала в суд обвинительный акт против Славомира Новака, который в 2016-2019 годах возглавлял Укравтодор. Ему инкриминируют 17 преступлений, в том числе руководство организованной преступной группой, получавшей неправомерную выгоду от коррупции.

Об этом сообщила Polska Agencja Prasova со ссылкой на представителя прокуратуры Александра Скшиняжа.

Обвинение связано с периодом работы Новака в Украине.

Следствие считает, что Новак получал неправомерную выгоду в обмен на помощь в получении выгодных контрактов на проведение дорожных работ. Ему также инкриминируют отмывание полученных денег и другие правонарушения, среди которых - подстрекательство польского врача на подписание медицинских справок, которыми Новак якобы пользовался для оправдания своего отсутствия на работе в Укравтодоре.

Кроме Новака, в деле фигурируют 14 человек, в том числе три гражданина Украины и один гражданин Турции.

В ходе следствия прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 4,6 млн злотых (более 30 млн гривен), треть этой суммы – Новака.

Он находится под стражей с июля 2020 года.

С 2011 по 2013 годы Новак занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. До этого возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского, был членом Сейма.

Главой Укравтодора он был три года – с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. Свое увольнение объяснил личными планами, окончанием своей трехлетней каденции и тем, что получил другое предложение работы. Новак заявил, что за годы его работы в корпорации был создан "надежный источник финансирования в виде Дорожного фонда, проведена децентрализация дорог".

Напомним, что в Украине параллельно собираются судить владельца компании, якобы дававшей взятки Новаку. В настоящее время сторона защиты ознакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос об направлении обвинительного акта в суд.