Посольство США прокомментировало дело против Порошенко

Посольство США в Украине прокомментировало дело против пятого президента, нардепа "Евросолидарности" Петра Порошенко.

В заявлении посольства в Twitter отмечено, что США "внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко".

"Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – отмечается в комментарии.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Напомним, что Порошенко инкриминируют государственную измену и содействие террористическим группировкам по так называемому угольному делу, фигурантами которого являются нардеп Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также бизнесмен Кузява.

По версии следствия, Порошенко и Медведчук якобы вступили в преступный сговор, следствием которого стал отказ от покупки угля в ЮАР и закупка его на двух предприятиях, расположенных на подконтрольной террористам территории. Средства за уголь, по материалам Офиса генпрокурора, перечислялись в том числе и главарям террористических "ДНР" и "ЛНР".