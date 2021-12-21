Посольство США прокомментировало дело против Порошенко

Напомним, что Порошенко инкриминируют государственную измену и содействие террористическим группировкам по так называемому угольному делу, фигурантами которого являются нардеп Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также бизнесмен Кузява.
По версии следствия, Порошенко и Медведчук якобы вступили в преступный сговор, следствием которого стал отказ от покупки угля в ЮАР и закупка его на двух предприятиях, расположенных на подконтрольной террористам территории. Средства за уголь, по материалам Офиса генпрокурора, перечислялись в том числе и главарям террористических "ДНР" и "ЛНР".
Подозрение было подписано 20 декабря, сам Порошенко находится в Польше и обещает вернуться в январе. Он считает это дело против себя "переходом красных линий".