Оккупанты совершенствуют фортификацию передовой для провоцирования открытия огня, – ГУР Минобороны

Также они продолжают минировать местность возле линии разграничения, что повышает угрозы гражданскому населению.

Оккупанты совершенствуют фортификацию передовой для провоцирования открытия огня, – ГУР Минобороны
Ілюстративне фото
Фото: 112.ua

РоSSийские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировали усовершенствование фортификационного оборудования передовых позиций.

Это делается для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

В частности, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности и устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники.

Также оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии разграничения, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.

Напомним, активизация оккупантов происходит параллельно со стягиванием роSSийских войск к границам Украины. По оценкам украинской и зарубежной разведки, около границ, в Крыму и в ОРДЛО расположены более 100 000 роSSийских военных, и их число может возрасти до 175 000.

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