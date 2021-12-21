«Большая стройка» и системные решения остановили Укрзализныцю в шаге от пропасти, – министр

Укрзализныця могла получить 8 миллиардов убытка в этом году, зато завершает год с прибылью, отметил Кубраков.

Старт программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на украинской железной дороге позволил за короткий период возобновить развитие отрасли. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, Укрзализныця могла получить 8 миллиардов убытка в этом году, а вместо этого завершает год с прибылью.

«За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты «Большой стройки» на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на Юге и Востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты», - отметил Кубраков.

Глава Мининфраструктуры напомнил, что к моменту его назначения Укрзализныця находилась в глубоком кризисе. Именно поэтому было принято решение СНБО по УЗ, а Министерством инфраструктуры был создан Антикризисный штаб. Это сделало возможным принятие трех решений, предупредивших остановку стратегической государственной компании.

По словам Кубракова, во-первых, были устранены компании-посредники, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены. Теперь компания имеет возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – Энергоатома. Первый заключенный контракт позволил УЗ сэкономить более 4 млрд грн.

Кроме этого, повышение тарифов на грузовые перевозки позволило УЗ получить дополнительные 2 млрд грн уже в этом году, еще 12 млрд грн компания получит в следующем. Эти средства будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры.

«Почти половина железнодорожных путей имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов – 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии – не нужной ни бизнесу, ни государству», - подчеркнул Кубраков.

Также УЗ начала внедрять принципы OECD и корпоративного управления. В ближайшее время ожидается начало работы нового состава Наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления.

«УЗ удалось остановить в шаге от бездны, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава», - резюмировал он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил о создании «новой украинской железной дороги» в рамках инициированной им программы «Большая стройка».