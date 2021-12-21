НАБУ заподозрило должностное лицо Минобороны в попытке подкупить коллегу

Национальное антикоррупционное бюро сообщило одному из заместителей начальника Управления военных представительств Министерства обороны о подозрении в коррупции.

На сайте НАБУ говорится, что чиновник, возглавляющий отдел контроля работ военными представительствами, весной 2021 года вызвался передать взятку директору Департамента внутреннего аудита Минобороны от частной компании. Она занимается реконструкцией подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны.

Размер взятки должен был составлять 16,8 млн гривен, еще 7 млн гривен мужчина попросил за посреднические услуги.

Контракт компании является частью комплексной системы мониторинга объектов Министерства обороны, направленной на обеспечение безопасности объектов оборонного назначения.

"Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы", - пояснили в НАБУ.

Действия должностного лица квалифицировали по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса.

Напомним, что накануне НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия "Оператор рынка".