Бывший глава Черниговской РГА получил пять лет условно за взятку

Экс-чиновник признал свою вину и пошел на соглашение со следствием.

Бывший глава Черниговской РГА получил пять лет условно за взятку
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд во вторник, 21 декабря, утвердил соглашение о признании виновности бывшим главой Черниговской райгосадминистрации Сергеем Журманом, который в прошлом году попался на взятке в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Бывший чиновник обвинялся в получении от директора частного предприятия денег за принятие решения о разработке и утверждении детального плана территорий, а также проекта землеустройства для изменения целевого назначения земельных участков.

Он признал свою виновность в совершенном преступлении и получил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Напомним, что Журман был назначен на должность в июле 2020 года, а уже в ноябре его задержали и уволили.

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