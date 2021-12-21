Зеленский рассчитывает на подписание ЗСТ с Турцией в феврале

Проект соглашения находится в стадии финализации.

Зеленский рассчитывает на подписание ЗСТ с Турцией в феврале
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в феврале.

Об этом он сказал на конференции послов Украины в Гуте (Ивано-Франковская область), пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинской продукции за границей должно становиться больше. Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, с Канадой, с Израилем. Финализируем, очень в это верю, с Турцией – в начале следующего года, когда будет визит Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", - заявил Зеленский.

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году, но до сих пор ее не подписали.

Торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью LB.ua в марте 2021 года объяснял, что в предлагаемом виде сделка может быть неравноценной. Несмотря на это, в сентябре Зеленский договорился с Эрдоганом активизировать работу по заключению соглашения о ЗСТ.

В феврале Эрдоган должен приехать в Украину для проведения 10 заседания Совета стратегического сотрудничества. Предыдущее, 9 заседание, прошло в апреле 2021 года в Стамбуле.

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