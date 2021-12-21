Фюрер РФ заявил, что не хочет кровопролития в Украине, но РоSSии некуда отступать

"Это же не за тысячу километров. Это же у порога нашего дома".

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что не желает кровопролития в Украине.

Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства обороны РФ во вторник, 21 декабря, комментируя желание РоSSии получить юридические гарантии безопасности США и НАТО.

"То, что они [американцы] сейчас собираются или планируют делать в Украине, это ведь не в тысяче километров от нашей национальной границы. Это же у порога нашего дома! И они должны понять, что нам некуда отступать", - заявил он.

Путин считает, что США могут разместить в Украине гиперзвуковое оружие, а затем "под его прикрытием вооружат и будут толкать на РоSSию экстремистов из соседнего государства".

"Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на них? Нам просто некуда деваться дальше, вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но хотя бы иметь четкие и понятные юридические гарантии. Вот в чем суть наших предложений", - заявил Путин.

По его словам, РоSSия видит определенные сигналы о готовности Запада работать над подобными гарантиями.

"Но есть и опасность, что будет попытка заговорить, погрузить в какое-нибудь болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят", - сказал Путин.

Он рассчитывает на продуктивные переговоры с США и странами НАТО с "видимым результатом, обеспечивающим равную безопасность для всех".

Напомним, что 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

По неофициальным данным, Запад исключает все требования РоSSии, но не хочет ей прямо отказывать.