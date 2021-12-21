КИУ назвал лидеров фракций, проваливших работу в Раде

Рабинович был зарегистрирован на менее 20% заседаний, Арахамия пропустил более половины заседаний комитета, а Бойко почти не голосовал.

Комитет избирателей Украины проанализировал работу лидеров парламентских фракций в 2021 году и пришел к выводу, что некоторые из них провалили работу по определенным направлениям.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Так, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие всего в 1% голосований. В течение года у сопредседателя фракции ОПЗЖ были шесть выступлений во время пленарных заседаний. Ни один законопроект его авторства не был принят.

Юрий Бойко (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосовании. Имел девять выступлений и ни одного успешного закона.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") была зарегистрирована на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни один закон ее авторства не был принят. В то же время у Тимошенко наибольшее количество выступлений за год среди глав фракции – 188 раз.

Давид Арахамия ("Слуга Народа") присутствовал на 92% пленарных заседаний. При этом посетил только треть заседаний комитета по нацбезопасности и обороне – 38%. Также принял участие меньше чем в половине голосований ВР (47%). Хотя количество выступлений меньше, чем у других глав фракции (25 выступлений), однако Арахамия имеет наиболее принятых законов его авторства - 16.

Самые высокие показатели работы в 2021 году демонстрировали Ирина Геращенко ("Европейская солидарность"), Ярослав Железняк ("Голос") и Артур Герасимов (" ЕС ").

Геращенко присутствовала на 93% заседаний и 93% заседаний комитета, приняла участие в 78% голосований, 187 раз выступала во время пленарных заседаний.

Железняк посетил самое большое количество пленарных заседаний – 97% (первое место среди глав фракций). Также Рада приняла 11 законов его авторства. Больше всего в Арахамии.

Герасимов присутствовал на 100% заседаний комитета и принял участие в 85% голосования Рады (первое место).

Напомним, 74 народных депутата за год не выступили в Верховной Раде ни разу. Большинство "молчаливых депутатов" – представители фракции "Слуга Народа" – 46 человек. Среди них - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы.