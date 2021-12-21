В деле Порошенко необходимо будет собрать целый комплекс доказательств, – нардеп Власенко

По делу о государственной измене против пятого президента Петра Порошенко необходимо будет собрать целый комплекс доказательств.

Это возможно, но при условии правильных следственных действий. Однако уже сомнения вызывает факт отсутствия конкретных доказательств в тексте подозрения. И то, что его не подписала лично генпрокурор Венедиктова. Об этом в комментарии LB заявил народный депутат фракции "Батькивщина", юрист Сергей Власенко.

"В тексте подозрения Петру Порошенко мы видим большую часть по Уставу ООН . Это уже выглядит достаточно не убедительно. Наиболее распространенное слово в тексте после "Порошенко" – это слово "неизвестно". В частности, упоминается постоянно: "в неизвестном месте", "в неизвестное время", нет никакой конкретной даты. Например, отмечено: "до 04.11", но не указан год. Это что, было в 1811 году? Выглядит все это не как подозрение, а рассказ. Само подозрение обязательно должно быть обоснованным. Но здесь все "неизвестно". К сожалению, именно так у нас научились писать подозрения. Понятно, что некоторые обстоятельства нуждаются в дополнительной проверке, установке. Но базовые вещи не могут быть так прописаны. Это абсурд с процессуальной точки зрения... Поэтому в таком виде – это "легкий хлеб" для адвокатов", – заявил он.

Юрист подчеркнул, что не защищает Порошенко, но текст подозрения выглядит не так, как должен быть.

Власенко считает, что доказать государственную измену можно, но сложно. Для этого необходимы конкретные доказательства и несколько составляющих. "В первую очередь, необходимо доказать, что деньги (за уголь) уходили непосредственно в так называемые ДНР-ЛНР", - сказал он.

Он напомнил, что на записях "пленок Медведчука" речь шла о том, как "деньги возились под охраной СБУ и наличными деньгами. Однако сразу возникает вопрос: насколько легитимны эти пленки как доказательства. Это должно быть доказано целым комплексом доказательств. Следователи должны найти представителей СБУ , которые это транспортировали. Найти водителей, которые все это возили. Потом всех допросить, составить документы. Как возили, когда, что именно, — все это должно быть в показах".

Власенко отмечает, что это сложно, но такие следственные действия возможны.

"Дальше необходимо будет доказать, что весь процесс происходил по указанию Демчишина, уже потом доказать, что Демчишину приказы давал непосредственно Порошенко, для этого нужны не просто показы самого Демчишина, потому что он может давать хоть каждый день разные показы, самих показов будет крайне недостаточно. Потребуется целый комплекс различных доказательств, учитывая, что прямых доказательств и не будет, скорее, это будут не прямые доказательства, например информация из журнала посещений Администрации президента, где зафиксированы входы Демчишина, кто был свидетелем того, что Демчишин заходил к Петру Алексеевичу. Или, например, кого-то третьего, кто слышал, что Петр Алексеевич в присутствии Демчишина давал такие команды, кому давал приказы сам Демчишин и ссылался ли он на Порошенко, это действительно миллион нюансов, которые могут быть в этой истории. Но сейчас непонятно: задокументировали ли их? В этом вопросе", – подчеркнул он.

Власенко считает, что "доказать все возможно, но для этого должны быть не просто слова. А доказательства. У нас, к сожалению, правоохранительные органы в последнее время этого не делают".

Он также обратил внимание на то, что подозрение Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Для меня «первым звоночком» также есть факт, что подозрение не подписано генпрокурором, ни первым заместителем. По логике, если даже глава ГПУ уходит в отпуск, на хозяйстве остается первый зам. В этой же ситуации подпись поставил вообще другой человек. Это говорит об одном. О неуверенности людей в ГПУ в том, что нужно подписывать. В своей правоте. Это 100%. Но это мои догадки и выводы из опыта", – заявил он.

Депутат также уверен, что в суде в качестве доказательства уклонения от следствия могут использовать неявку Порошенко в ДБР 23 декабря. Политик, как известно, обещал вернуться из Польши в Украину в середине января.

Следствие также может обратиться в суд о необходимости в течение 48 часов доставить Порошенко для избрания меры пресечения:

"Это позволит при пересечении границы его задержать. А дальше доставить в суд. Такое решение суда они действительно могут получить. На мой взгляд, Порошенко вернется в Украину. Если он этого не сделает, то это будет очень плохо выглядеть. Таким образом он опосредованно по факту посеет сомнения в том, что он невиновен. Это уже политическая составляющая. Сам факт того, что он уже уехал даже при условии запланированной заранее поездки, это уже плохо выглядит", – считает он.

Порошенко подозревается в деле о поставках угля из ОРДЛо и оплате за него представителям террористических "ДНР" и "ЛНР". Другими фигурантами являются нардеп Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Согласно тексту подозрения, Порошенко вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком не позднее октября 2014 г. Они якобы способствовали отказу от поставок угля из ЮАР, чтобы устроить схему поставок с ОРДЛО по требованию РоSSии

Порошенко инкриминируют государственную измену и содействие террористической организации.