В Пакистане новоизбранного депутата случайно застрелили во время празднования его победы на выборах

В Пакистане новоизбранный депутат Мохаммад Закри Хан Сандай погиб во время празднования собственной победы на выборах. Мужчина случайно был застрелен праздничной очередью из автомата и погиб на месте происшествия.

Об этом сообщило местное издание Samaa.

"Молодой мужчина, только что успешно победивший на выборах в сельский совет, был убит, когда политические сторонники в районе Суризай Пешавара открыли огонь из огнестрельного оружия, чтобы отпраздновать его победу. Одна из пуль попала в него", - пишет издание.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, но в происходящее они не вмешивались.

Мохаммад выиграл выборы в сельский совет в воскресенье, 19 декабря. После этого он со своими сторонниками праздновал победу.

Напомним, в ноябре начальник райуправления ГСЧС в Черниговской области случайно застрелил товарища-полицейского на охоте.