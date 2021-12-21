Порошенко: подозрение главе государства в государственной измене и содействии терроризму – это переход "красных линий"

"За это придется отвечать, но – потом. Сейчас кто-то должен быть умнее".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко сейчас находится в Польше и вернется в Украину в начале января.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве, имеем многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками. Они посвящены тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействие РоSSии, которая сконцентрировала на границе 100-тысячный военный контингент с угрозой вторжения", – сказал Порошенко.

Он поблагодарил Польшу и других партнеров за поддержку Украины и отметил, что эта поддержка "очень хорошо чувствуется".

"Сегодня, когда вся Европа, весь мир, и в том числе вся Украина, должна отбиваться от Путина, в Украине происходят странные вещи. Я хочу подчеркнуть, что мне передают приветы из Офиса президента о том, что они "с пониманием" отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику "мощного сценариста видосиков" господина Зеленского", - подчеркнул Порошенко.

Он прокомментировал подозрение, выдвинутое ему 20 декабря. Порошенко считает, что оно обусловлено "падением рейтинга и отсутствием возможности что-то предложить обществу".

"Мы должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью что-либо предложить обществу объясняются подобные действия господина Зеленского... Я хочу подчеркнуть, что как только я вернусь, мы поговорим и о государственной измене, и о содействии в финансировании терроризма... Кто является государственным предателем? Тот, кто вместе с ВСУ в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса, или тот, кто подписал разведение, отдал врагу нашу землю? Тот, кто "сливает" Лукашенко и Путину спецоперации украинской разведки? Тот, кто обеспечил энергонезависимость государства, выиграв 4 млрд у роSSийского "Газпрома" и прекратив покупку роSSийского газа и электричества, или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электроэнергию?..." – говорит Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене и содействии терроризму – это переход "красных линий". Это уже не шутки, шутки закончились. И за это придется отвечать, но потом. Сейчас кто-то должен быть умнее." Сейчас мы должны объединиться, спасти Украину и отразить роSSийскую агрессию", – резюмировал Порошенко.

Напомним, вчера, 20 декабря, Порошенко подписали подозрение по статьям о государственной измене и содействии деятельности террористов. Следствие по так называемому угольному делу по закупке Украиной угля у ОРДЛО и финансированию террористических "Л/ДНР" считает, что пятый президент вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком не позднее октября 2014 года, и они "разделили функции в преступном плане".

Адвокаты называют дело политическим, а также говорят, что "поставка угля в то время – это единственная возможность решения, которым была спасена Украина, которым была обеспечена энергетическая безопасность государства".

В основу подозрения Порошенко, по данным СБУ , легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля "с неподконтрольных территорий", – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Как известно, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили о сообщении еще одного подозрения Медведчуку. Оно касается подрыва энергетической независимости Украины. Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории были выбраны два угольных предприятия, которые фактически не работают – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций ДНР и ЛНР, им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с предводителями боевиков.