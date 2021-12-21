Украина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции послов

Президент наметил приоритеты украинской дипломатии.

Украина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции послов
Фото: ЕРА/UPG

В Гуте Ивано-Франковской области открылась 21 декабря Конференция послов Украины. Участие в церемонии приняли президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие посетили украинские послы во всех странах. Аналогичные конференции теперь в Украине будут проводиться ежегодно.

Президент во время приветственного слова отметил, что разговор будет "семейным" и предметным, не сухим отчетом, а диалогом. Он заявил, что сейчас мир живет в новой реальности, когда перемены происходят каждый день.

"В этих условиях мы должны изменить стиль и философию нашей внешней политики. Я хотел бы остановиться на 4 приоритетных вещах", – отметил президент.

Первая вещь – скорость. Зеленский отметил, что Украина не может принять тезис о "ЕС через 30 лет", а "НАТО - через 50".

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", – отметил он.

Для этого Украине нужна вторая вещь – креативность. Он напомнил, что не нужно искать, пока кто-нибудь решит наши проблемы за нас, а стоит искать новые механизмы и форматы, такие, как Крымская платформа и декларация о поддержке вступления Украины в ЕС, которую подписали пока 7 стран.

Третий приоритет – амбициозность. Президент считает, что нужно избавиться от пессимистического мышления и комплекса страны третьего мира. Четвертый – результат.

"Он измеряется конкретными объемами поддержки, проектами, инвестициями. Конкретика. Меньше политики, больше экономики", – добавил Зеленский.

Напомним, вчера в государственной резиденции "Синегора" в Гуте Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

О плане провести в Гуте конференцию с участием всех послов президент сообщил в ходе общения с прессой 24 ноября. Тогда журналист Михаил Ткач задавал вопрос, почему Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак летали на Ивано-Франковщину вертолетом ГСЧС в даты, совпадавшие с днем рождения Ермака.

Зеленский сказал, что он и Ермак проводили там планирование масштабного мероприятия – 30-летие украинской дипломатии, которое планировалось провести именно в государственной резиденции.

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