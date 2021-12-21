"Голос" обратился к послам G7

Партия «Голос» с официальным письмом обратилась к послам «Большой семерки», чтобы сообщить о попытке рейдерского захвата депутатской фракции. Об этом сообщила лидер политсилы Кира Рудык, добавив, что «Голос» не признает никаких изменений в руководстве фракции в парламенте, расценивает такой произвол как преследование оппозиции, недопустимое в демократическом государстве.

«17 июня, во время внеочередного заседания Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко в почти пустом зале парламента объявил "решение фракции" на основании определения суда, которым якобы приостановлено действие положения о фракции политической партии "Голос" в парламенте. Все происходило противозаконно, а В тот же день представители самопровозглашенной группы "Справедливость" подали иск в Окружной административный суд Киева против других членов фракции о прекращении действия положения о фракции. В 12:00 ОАСК назначил судьей Руслана Арсирия, в 13:40 он выдал решение о приостановлении положения», — отметила Кира Рудык.

В 14:00 вместо закрытия заседания Верховной Рады, поскольку все вопросы повестки дня были уже исчерпаны, первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко объявил перерыв. "Голос" считает, что это сделали осознанно, чтобы успеть получить и озвучить решение суда в зале. В 14:15 Александр Корниенко сообщил, что новым главой фракции «Голос» вроде бы стала Александра Устинова. Впрочем, в положении о фракции «Голос» прямо указано, отметила Рудык, что решение об отзыве главы депутатской фракции принимается 14 и более голосами членов фракции. Другого положения о фракции не существует.

«Даже глава Верховной Рады не взял на себя эту ответственность и покинул зал заседаний для срочного брифинга. Только тотально управляемый банковской вице-спикер Корниенко согласился по требованию Ермака выполнить эту грязную работу. Огромное разочарование, что наши бывшие коллеги, на протяжении своей карьеры демократические институты и верховенство права прибегли к самым позорным методам времен портновщины для реализации своих политических амбиций.Мы твердо убеждены, что так называемая группа «Справедливость», Офис президента, первый вице-спикер Верховной Рады должны отвечать за незаконное нападение на партию «Голос», — подчеркнула лидер политсилы.

Эти события политсила расценивает не иначе как преследование оппозиции в желании узурпировать власть со стороны Офиса президента и иметь контролируемую молчаливую поддержку вчерашних антикоррупционеров. Рудык отметила, что последние три месяца «Голос» неоднократно получал прямые угрозы из-за четкости своих позиций в вопросах «вагнеровцев», оффшоров, коррупционных скандалов и популистских законов монобольшинства.

«Каждый раз, когда «Голос» выступал против так называемого антиолигархического закона, против произвольного отстранения Дмитрия Разумкова от должности главы ВР, против давления на бизнес под лозунгами борьбы с олигархами и против многих других неадекватных идей власти, мы слышали прямые угрозы смены главы фракции и остановки государственного финансирования партии.

Мы не верили, что это можно сделать в правовом государстве, но это произошло. А все потому, что власти Зеленского мечтают о карманной оппозиции и абсолютно теплой ванной и шагают к новым выборам, чтобы любой ценой переизбраться на новый срок», — подчеркнула Кира Рудык.