Зеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИС

Если бы выборы состоялись в декабре, победил бы действующий президент.

Если бы выборы президента Украины происходили в середине декабря, наибольшую поддержку получил бы действующий президент Владимир Зеленский, за него проголосовали бы 17% всех респондентов и 27,6% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На втором месте – Петр Порошенко (соответственно 9,9% и 16%). Третье место "делят" с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Юрий Бойко (5,8% и 9,4%) и Юлия Тимошенко (5,5% и 9%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

Фото: kiis.com.ua

Кроме первого тура, респондентам также смоделировали пять вариантов возможного второго тура выборов – Зеленский против Порошенко, Тимошенко, Бойко и Разумкова; а также пара Порошенко – Тимошенко.

Согласно результатам, Зеленский побеждает во втором туре Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором), Бойко (60,2% против 39,8%) и Разумкова (53,2% против 46,8%).

В то же время в паре Зеленский – Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, но разница – в пределах погрешности.

В паре Порошенко – Тимошенко 45,2% бы поддержали Порошенко, а 54,8% Тимошенко.

Самый высокий антирейтинг среди кандидатов имеют Зеленский (30,7% среди всех респондентов ни при каких обстоятельствах) не голосовали бы за него) и Порошенко (29%).

Напомним, по результатам опроса SOSIS, Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.