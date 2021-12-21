Порошенко и Медведчук вступили в сговор не позднее октября 2014 года и поделили функции в преступном плане, – текст подозрения

Следствие по так называемому угольному делу по закупке Украиной угля у ОРДЛО и финансированию террористических "Л/ДНР" считает, что пятый президент Петр Порошенко вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком не позднее октября 2014 года.

Об этом говорится в тексте подозрения Порошенко по статьям о государственной измене и содействии террористическим организациям. Текст документа обнародован УП (авторская пунктуация и грамматика в цитатах из документа сохранена).

"Для удовлетворения собственных политических интересов, недопущения падения политических рейтингов и уровня доверия в результате возможного дальнейшего обострения отношений со страной-агрессором – РоSSийской Федерацией, с учетом оснований для внеочередных выборов Президента Украины, не позднее октября 2014 года Порошенко П.А., являясь представителем власти – Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины – Главой Совета национальной безопасности и обороны Украины, вступил в преступный сговор с Медведчуком В.В., и они распределили между собой выполняемые функции, роли и задачи в общем преступном плане", – считает следствие.

Согласно тексту подозрения, преступные намерения Порошенко решил реализовывать через активное использование административного воздействия, с привлечением соучастников из правительства, СНБО, правоохранительных органов, а также через созыв СНБО, назначение и увольнение с должностей, издание и упразднение указов и распоряжений.

Далее объясняется, что в связи с захватом террористическими "Л/ДНР" мест добычи полезных ископаемых, были остановлены большинство сделок по приобретению энергогенерирующими предприятиями Украины угля в ОРДЛО. В то же время в августе-октябре 2014 г. правительством и государственными предприятиями с целью недопущения ущерба государственной безопасности и энергетического кризиса принимались меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля, что могло обеспечить энергетическую безопасность. Таким образом, было решено рекомендовать ГП "Укринтерэнерго" купить 1 млн тонн угля в ЮАР. В августе был заключен соответствующий контракт со Steel Mont Trading LTD, а в октябре-ноябре по этому договору в порты Черного моря поставили первые партии угля.

"В свою очередь, Медведчук В.В. и представители высшего политического руководства РоSSийской Федерации, наблюдая за развитием этих событий и осознавая неотвратимый и целенаправленный путь Украины по укреплению государственной, экономической и энергетической безопасности через диверсификацию поставок угля, который привел бы к существенному уменьшению его поставок из РоSSийской Федерации и предотвращение его поставок с временно неподконтрольных Украине территорий, желая реализовать свои намерения в проведении подрывной деятельности против Украины путем поддержки террористических организаций, решили разработать, разработали и согласовали с представителями РоSSийской Федерации план по содействию деятельности террористических организаций через создание в условиях отопительного сезона искусственного дефицита угля для нужд энергогенерирующих предприятий Украины, дефицита времени и других причин (...), и организацию поставок большинства от необходимого для нужд энергогенерирующих предприятий Украины угля именно от предприятий на территории Донецкой и Луганской областей, имущество которых находится в собственности и под контролем террористических организаций", – отмечено в документе.

После этого следствие утверждает, что Медведчук и Порошенко, "имея властные полномочия", "определенные организаторские способности" и "жизненный опыт", чтобы скрыть участие пятого президента в подрывной деятельности против Украины, Медведчуку согласовали роль соорганизатора в осуществлении помощи представителям РоSSии.

"За собой Порошенко П.А. оставил координацию действий в условиях конспирации, управленческие и кадровые вопросы и, в случае необходимости, административное влияние, а также согласование действий и мер по осуществлению помощи представителям РоSSийской Федерации", – отмечено в подозрении.

Медведчук привлек бизнесмена Кузяру к преступному плану – он должен был вести переговоры с террористами по предприятиям, которые будут поставлять уголь, а также проводить расчеты. Согласно плану, РоSSия должна была создать дефицит угля для Украины путем ограничения поставок. Искусственное ограничение должны были прекратить только при начале поставок угля с контролируемых "ДНР" и "ЛНР" предприятий.

После этого, как сказано в подозрении, Медведчук согласовал с Порошенко предоставление указаний должностным лицам Минэнерго и энергогенерирующих предприятий Украины приобрести уголь у контролируемых террористами предприятий в ОРДЛО и уплатить за него средства на счета как этих предприятий, так и наличными руководителям террористических организаций. Тех, кто не хотел это выполнять, Медведчук и Порошенко якобы согласились уволить.

"Порошенко П.А., Медведчук В.В. и другие соучастники, умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в неустановленное время и месте, но не позднее 04.11.2014, действуя точно неустановленным в настоящее время способом, внедрили ранее разработанный совместный преступный план действий и договоренностей для экономического развития террористических организаций, ослабления безопасности украинского государства, предоставления должностным лицам высшего политического руководства РоSSийской Федерации более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины через проведение подрывной деятельности против нее", – говорится в документе.

4 ноября 2014 года Порошенко на заседании СНБО, по данным следствия, выразил сомнение в качестве угля из ЮАР и отметил необходимость прекращения соответствующего контракта. Генпрокуратура и МВД начали следствие по африканскому углю, на "Центрэнерго" провели обыски, а директору "Укринтерэнерго" Зиневичу сообщили подозрение. Считается, что эти действия привели к одностороннему отказу Steel Mont от поставки угля из ЮАР.

Таким образом, как полагают, возникли искусственно созданные условия, когда уголь можно было покупать только у предприятий РоSSии. РФ заблокировала поставки с целью побуждения Украины покупать его у предприятий на временно оккупированных территориях.

Следствие утверждает, что Порошенко и Медведчук оказывали административное давление на должностных лиц Минэнергоугля, НБУ и "Центрэнерго" по уплате средств непосредственно вожакам террористов и заключению прямых договоров о покупке угля, чем способствовали деятельности террористических организаций.

Чтобы скрыть это, Порошенко и Медведчук якобы сговорились перерегистрировать расположенные на неподконтрольной территории предприятия на свободной части Украины. Также Порошенко якобы обсуждал назначение более лояльного к этой схеме министра энергетики. Вместо Продана министром назначили Демчишина. Тот, согласно данным следствия, принял преступный план.

Далее, как утверждает следствие, чтобы придать легальный вид соглашениям с шахтами в ОРДЛО, Порошенко на пресс-конференции во Львове 29 декабря 2014 года "проинформировал общество, что оплата денежных средств за поставки угля с территорий, подконтрольных террористическим организациям, будет осуществляться якобы исключительно для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами".

Дальше Порошенко на совещании с Демчишиным и и. о. Гендиректора "Центрэнерго" дал им указание подписать договоры о поставках угля с предприятиями на неподконтрольных территориях. Затем президент, по данным следствия, рассказал об этом Медведчуку, а тот – руководству РФ .

"Центрэнерго" уплатил 10 миллионов грн на счета ГП "Луганскуголь" и ГП "Шахта имени Киселева", контролируемых террористами. Это был аванс за предстоящую поставку, но средства, по данным следствия, использовали для нужд террористических организаций. После получения этих 10 млн и еще 20 млн 6 января 2015 года, эти два предприятия начали грузить уголь для поставок на неоккупированную территорию.

Далее был совершен еще ряд действий, направленных на перечисление средств этим двум предприятиям в ОРДЛО, и в целом за 2015 год за уголь обналичили не менее 205 391 145 млн гривен, распределенных в пользу "ДНР" и "ЛНР". Это не считая средств, уплаченных наличными, из запланированных более 3 млрд 168.

"Таким образом, Порошенко П.А., будучи лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, совершил государственную измену – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, государственной, экономической безопасности Украины, предоставление иностранному государству или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 28 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, своими умышленными действиями Порошенко П.А., (...) совершил другое содействие деятельности террористической организации, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного колдесса Украины", – говорится в итоге подозрения, подписанного и.о. Генпрокурора Симоненко.

Напомним, подозрение Порошенко подписали вчера. Политик в настоящее время находится не в Украине, и, по словам его адвокатов, следствию об этом было известно. Адвокаты называют дело политическим, а также говорят, что "поставка угля в то время – это единственная возможность решения, которым была спасена Украина, которым была обеспечена энергетическая безопасность государства".

В основу подозрения Порошенко, по данным СБУ , легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют о том, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий", – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Как известно, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили о сообщении еще одного подозрения народному депутату Виктору Медведчуку. Оно касается подрыва энергетической независимости Украины.

Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука, с целью возвращения Украины в орбиту влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории были выбраны два угольных предприятия, которые фактически не работают – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций ДНР и ЛНР, им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с предводителями боевиков.

В обнародованных СБУ записях разговоров тогда фигурировали имена Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина. В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Михаил Зурабов и помощник Путина Владислав Сурков. Имен лиц, которым готовятся другие подозрения по этому делу, не назвали.

Пока подозреваемыми в этом деле являются Медведчук, Демчишин, Кузяра и Порошенко.