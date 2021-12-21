Украинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опрос

50,9% считают, что для вывода страны из такого состояния нужно сменить премьер-министра.

Большинство украинцев (65,3%) считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 18,3% (в октябре было 71,1% и 15%).

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.

Среди вариантов ускорения развития нашей страны опрошенные называли возвращение Украине ее национальных богатств (48,5%) и приведение к власти людей с опытом государственного управления (40,8%).

Большинство респондентов (66,3%) согласны с интерпретацией текущей ситуации в Украине как "кризисной с деградацией и хаосом", в том числе 50,9% считают, что для выхода из такого состояния нужно сменить премьер-министра. Так, 20,7% считают, что из бывших глав правительства лучше всего справится с выводом Украины из кризиса Юлия Тимошенко. Далее следуют Владимир Гройсман (16,4%) и Николай Азаров (14,8%);

Деятельность президента Владимира Зеленского одобряют 26,4% респондентов, не одобряют – 58,6% (в октябре – 28,2% и 56,9%).

44,3% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 46,5% – парламентских.

Согласно опросу, основными источниками информации для населения являются национальное телевидение (57,7% относят его к топ-3 наиболее важных источников) и интернет-страницы (55,4%). О социальных сетях говорят 39,8% респондентов.

Напомним, по данным исследования группы "Рейтинг", больше всего среди политиков украинцы доверяют президенту (38% опрошенных), при этом не доверяют - 61%. Следующий по уровню доверия экс-премьер-министр Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% - не доверяют.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета Министров: 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Президент Зеленский также возглавил и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты, согласно результатам опроса SOCIS. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. В ноябре этого года Зеленский впервые после избрания президентом возглавил антирейтинг кандидатов в президенты. Более 31% опрошенных ответили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент, партия "Евросолидарность" получила бы 12,3%, а "Слуга народа" – 12,1%.