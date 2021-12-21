РоSSийские наемники ранили военного около Широкино

За сутки были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс снарядов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - напомнили в штабе

С начала суток 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Ему была предоставлена медицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Напомним, в течение понедельника на Донбассе были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.