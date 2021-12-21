Украинцы живут на 12 лет меньше, чем другие европейцы, - исследование

Продолжительность жизни в Украине на 12 лет короче, чем в других странах Европы.

Об этом рассказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова, передает "Укринформ".

"Если посмотреть среднегодовые темпы сокращения населения, именно естественного сокращения, то они в Украине не такие уж выдающиеся. Здесь другое происходит – в Украине на фоне низкой рождаемости нет роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", – сказала Либанова.

Она отметила, что причина здесь не социально-экономическая, а прежде всего - это неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.

"Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая часть людей заняты во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% – это экология, 20% – генетика, 10% – система здравоохранения, 50 % – это образ жизни. В частности, с абсолютно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве , Латвии гендерная разница продолжительности жизни так же ужасна", - подчеркнула Либанова.

Она также отметила, что превышение смертности над рождаемостью является отличительной чертой всех экономически развитых стран, а не только европейских, примерно с 1960 года.

"То есть, каждое следующее поколение было хоть чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заменилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила "2,13 - 2,15 ребенка". А ни в одной развитой стране, кроме США , нет даже 2. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ , количество людей 80+ было больше числа детей 0 - 5. Такого не было никогда, это впервые", - подчеркнула академик.

Напомним, в 2018 году Украина оказалась одной из 30 стран мира с самым старым населением. В 2019 году Кабинет Министров обнародовал программу своей деятельности, в которой говорилось, что правительство рассчитывает сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, для которого за основу должны были взять данные мобильных операторов. На его основе было подсчитано, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек, однако это не было официальной переписью. Более того, звучали подозрения в том, что правительство получило численность населения простым умножением чисел Госстата на 0,888. В начале 2021 года Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн. человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР , в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год, но после этого ее шесть раз переносили. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2023 году в Украине проведут перепись населения по новой модели: частично – онлайн, а частично – по старому.