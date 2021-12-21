ВОЗ призывает Китай предоставить информацию о происхождении COVID-19

Китай официально отрицает, что коронавирус мог распространиться из лаборатории.

ВОЗ призывает Китай предоставить информацию о происхождении COVID-19
Фото: twitter.com/WHO

Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 впервые был обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем противодействии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает Reuters.

"Нам нужно продолжать, пока мы не узнаем происхождение, мы должны настаивать сильнее, потому что мы должны учиться тому, что произошло в этот раз, чтобы (делать) лучше в будущем", – сказал Гебреисус.

Напомним, в марте 2021 года совместное исследование Всемирной организации здоровья и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, приведший к пандемии в 2020-2021 годах, действительно найден у летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него до SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

Китай официально отрицает, что коронавирус мог распространиться из лаборатории. В то же время в отчете национальной правительственной лаборатории США о происхождении коронавируса заключили, что гипотеза об утечке ковида из китайской лаборатории в Ухане является правдоподобной и заслуживает дальнейшего изучения.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс допускает, что происхождение коронавируса может остаться неизвестным.

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