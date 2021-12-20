В Украине рекордно упали темпы вакцинации от ковида, - Радуцкий

В Украине рекордно уменьшился показатель вакцинации от коронавируса – за минувшую неделю привито только 784 тыс. человек.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Антирекорд по количеству прививок за прошлую неделю – вакцинировано только 784 тыс. украинцев. За вчера – 36 тыс. человек. Для сравнения: в ноябре удалось выйти на 1,6 млн прививок за неделю и более 300 тыс. в сутки", - написал Радуцкий.

Он привел несколько причин, по которым украинцы стали меньше делать прививки от COVID-19.

"Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период «после праздников». Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель «придется поболеть», удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и пожилых людей, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки. Некоторые, к сожалению, как не собирались вакцинироваться, так и не намерены этого делать. Несмотря на пропаганду и введенные ограничения", - отметил Радуцкий.

По его словам, в Украине пока вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: среди пожилых людей вакцинировано одной дозой всего 37%, двумя – 33%. Падение темпов вакцинации влечет за собой негативные последствия для всех – откладывается начало прививки третьей, "бустерной", дозой.

Увеличить количество желающих вакцинироваться, по мнению Радуцкого, поможет продолжение расширения перечня профессий, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию, а также усиление контроля существующих ограничений.

"Горько смотреть, как требования Минздрава к проведению массовых мероприятий во многих городах принципиально не выполняются. Проверки сертификатов формальные или вообще отсутствуют. Посетители без масок. Не хочу пугать, но за безразличие и халатность нам придется снова рассчитываться тысячами человеческих жизней", - отметил Радуцкий.

Напомним, с 20 января 2022 года вступит в силу обновленный перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Он касается всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.