Дело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолет

Сторона обвинения также обвинила РоSSию в ведении дезинформационной кампании.

Дело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолет
Фото: twitter.com/CourtMH17

В Нидерландах продолжилось судебное заседание по делу о катастрофе рейса МН17 над Донбассом. 20 декабря сторона обвинения начала выступление по существу дела.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Следствие вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой боевиками территории из установки "Бук", которая раньше была доставлена из РоSSии и принадлежала роSSийским военным.

Кто именно приказал стрелять и непосредственно осуществил выстрел, пока не установлен. По словам обвинителя, подсудимые "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что подсудимые, очевидно, собирались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это не меняет сути обвинений, в частности, в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту "Боинга". Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Сторона обвинения также обвинила РоSSию в ведении дезинформационной кампании и сообщила, что свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных, в частности, с деятельностью роSSийских спецслужб.

Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней. В среду, 22 декабря, оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четырех обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга". После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022-го, когда будет выступать защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд в зависимости от того, затянутся ли они, сможет объявить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин крушения вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявил о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцирована в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, отправивший на слушание своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета. Приговор по делу MH17 запланировали на конец 2022 года.

Кроме того, правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии из-за ее роли в сбивании самолета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе ранен военный ВСУНа Донбассе ранен военный ВСУ
Верховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанцииВерховный Суд вернул дело по иску "Голоса" к НАПК в суд первой инстанции
Главный украинский разведчик может жить в одном имении с Гогилашвили, - "Слидство.Инфо"Главный украинский разведчик может жить в одном имении с Гогилашвили, - "Слидство.Инфо"
Оккупанты выдвинули заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу обвинение в подрыве газопровода, - адвокатОккупанты выдвинули заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу обвинение в подрыве газопровода, - адвокат
РоSSийские наемники 7 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, ранен военныйРоSSийские наемники 7 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, ранен военный
Украинский военный на Донбассе получил пулевое ранениеУкраинский военный на Донбассе получил пулевое ранение
Больше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опросБольше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опрос
За сутки на Донбассе ранен один военныйЗа сутки на Донбассе ранен один военный
Последние новости
Подгружаем последние новости