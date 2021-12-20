Дело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолет

В Нидерландах продолжилось судебное заседание по делу о катастрофе рейса МН17 над Донбассом. 20 декабря сторона обвинения начала выступление по существу дела.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Следствие вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой боевиками территории из установки "Бук", которая раньше была доставлена из РоSSии и принадлежала роSSийским военным.

Кто именно приказал стрелять и непосредственно осуществил выстрел, пока не установлен. По словам обвинителя, подсудимые "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что подсудимые, очевидно, собирались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это не меняет сути обвинений, в частности, в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту "Боинга". Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Сторона обвинения также обвинила РоSSию в ведении дезинформационной кампании и сообщила, что свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных, в частности, с деятельностью роSSийских спецслужб.

Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней. В среду, 22 декабря, оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четырех обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга". После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022-го, когда будет выступать защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд в зависимости от того, затянутся ли они, сможет объявить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин крушения вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявил о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцирована в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, отправивший на слушание своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета. Приговор по делу MH17 запланировали на конец 2022 года.

Кроме того, правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии из-за ее роли в сбивании самолета.