Преследование Порошенко происходит в угоду Путину, - Арьев

В Кремле открывают шампанское, считает нардеп.

Преследование Порошенко происходит в угоду Путину, - Арьев
Фото: Макс Левин

Политическое преследование экс-президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко происходит в угоду Путину. Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

«Ничего общего с правовым процессом у этого нет. В Кремле аплодируют этому решению. Когда Верховного Главнокомандующего, который в 2014 году, получив совершенно разрушенную и небоеспособную армию, восстановил ее и остановил РоSSию в ее наступлении не только на Донецкую и Луганскую области, освободив большую часть Донбасса и Луганщины. Но и остановил так называемую «русскую весну», которая длилась по всему Югу и Востоку Украины, начиная с Харьковской области и заканчивая Одесской», – напомнил Арьев.

«И этого человека сегодня обвиняют в государственной измене. Человека, который восстановил Вооруженные Силы Украины, сделал максимально для того, чтобы сопротивление Москве на всех фронтах гибридной войны против Украины было максимальным. Это чистый кремлевский сценарий. Это отличная новость сегодня для Путина и его окружения. Кремль открывает шампанское», – отмечает народный депутат.

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